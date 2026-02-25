"Манчестер Юнайтед" продал вратаря за 5 млн евро

Алтай Байындыр продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fanatik, "Манчестер Юнайтед" и "Бешикташ" достигли договоренности о трансфере голкипера. Манкунианцы согласились продать вратаря за 5 миллионов евро.

Сам футболист также согласовал условия личного контракта с клубом Суперлиги. После возвращения на родину Байындыр будет получать около 2 миллионов евро в год.

До перехода в "Манчестер Юнайтед" турецкий вратарь на протяжении пяти сезонов защищал цвета "Фенербахче".