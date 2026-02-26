В Мадриде произошла стычка фанатов "Бенфики" с полицией перед матчем с "Реалом"

Перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов между "Реалом" и "Бенфикой" в Мадриде произошел инцидент с участием болельщиков португальского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Record, конфликт вспыхнул на подступах к стадиону "Сантьяго Бернабеу". По информации источника, один из фанатов "Бенфики" вышел за пределы установленного полицией кордона безопасности и отказался показать лицо.

После этого сотрудники правопорядка предприняли действия для его задержания, что привело к стычке с другими болельщиками. Ситуация быстро обострилась и переросла в столкновение.

В результате инцидента один фанат "Бенфики" получил повреждения и нуждался в медицинской помощи на месте. Официальных заявлений от клубов по поводу произошедшего пока не поступало.