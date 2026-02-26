В "Барселоне" заявили о готовности подписать Холанда

В "Барселоне" прокомментировали возможное подписание звездных нападающих, включая Эрлинга Холанда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena Ser, член совета спортивного комитета каталонского клуба Жоан Солер заявил, что финансовые возможности позволяют рассматривать подобные сделки.

"Да, мы могли бы подписать таких игроков, как Хулиан Альварес или Эрлинг Холанд. В течение пяти лет такие трансферы способны себя окупить, бюджет "Барселоны" готов к этому", - отметил Солер.

При этом представитель клуба подчеркнул необходимость соблюдать финансовую дисциплину. "В конечном итоге "Барселона" должна быть очень осторожна в отношении структуры заработной платы. Мы установили для себя предел и не будем его превышать. Мы должны подписывать игроков по рыночным ценам, следя за нашей системой оплаты труда", - добавил он.

На данный момент "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.