Полузащитник "Манчестер Сити" может вернуться в родной клуб

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва по окончании сезона может сменить клубную прописку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Topskills Sports UK, руководство "горожан" не намерено продлевать контракт с 31-летним португальцем, и летом он может стать свободным агентом.

Главным претендентом на футболиста называется "Бенфика", воспитанником которой является Силва. Лиссабонский клуб уже ведет переговоры с представителями хавбека о возможном возвращении.

Также интерес к ситуации проявляют "Барселона", "ПСЖ", "Ювентус" и "Галатасарай", которые внимательно следят за развитием событий.

Бернарду Силва перешел в "Манчестер Сити" из "Монако" в 2017 году за 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.