Месси: "Мне предлагали играть за Испанию, но мое сердце принадлежит Аргентине"

Лионель Месси признался, что в свое время имел возможность выступать за сборную Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на подкаст Miro De Atras, форвард "Интер Майами" рассказал, что после переезда в юном возрасте в Испанию и обучения в академии "Барселоны" ему намекали на возможность смены национальной команды.

"Был момент, когда об этом заговорили. Я уже играл за "Барселону", и они как бы намекали, предлагали, но это нормально. Так происходит со многими детьми", - отметил Месси.

Аргентинец подчеркнул, что подобный сценарий действительно был возможен. "Я хоть и был аргентинцем, но переехал в Барселону в очень юном возрасте и большую часть времени провел в местной академии, поэтому такая возможность существовала. Это могло произойти", - сказал он.

Однако, по словам нападающего, выбор для него всегда был очевиден. "Но мое сердце всегда принадлежало Аргентине", - заявил Месси.