26 Февраля 2026
RU

Месси: "Мне предлагали играть за Испанию, но мое сердце принадлежит Аргентине"

Мировой футбол
Новости
25 Февраля 2026 23:04
17
Месси: "Мне предлагали играть за Испанию, но мое сердце принадлежит Аргентине"

Лионель Месси признался, что в свое время имел возможность выступать за сборную Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на подкаст Miro De Atras, форвард "Интер Майами" рассказал, что после переезда в юном возрасте в Испанию и обучения в академии "Барселоны" ему намекали на возможность смены национальной команды.

"Был момент, когда об этом заговорили. Я уже играл за "Барселону", и они как бы намекали, предлагали, но это нормально. Так происходит со многими детьми", - отметил Месси.

Аргентинец подчеркнул, что подобный сценарий действительно был возможен. "Я хоть и был аргентинцем, но переехал в Барселону в очень юном возрасте и большую часть времени провел в местной академии, поэтому такая возможность существовала. Это могло произойти", - сказал он.

Однако, по словам нападающего, выбор для него всегда был очевиден. "Но мое сердце всегда принадлежало Аргентине", - заявил Месси.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В "Барселоне" заявили о готовности подписать Холанда
00:27
Мировой футбол

В "Барселоне" заявили о готовности подписать Холанда

В клубе подчеркнули, что бюджет позволяет громкие трансферы

В Мадриде произошла стычка фанатов "Бенфики" с полицией перед матчем с "Реалом"
00:13
Мировой футбол

В Мадриде произошла стычка фанатов "Бенфики" с полицией перед матчем с "Реалом"

Один болельщик пострадал у "Сантьяго Бернабеу"
"Аталанта" вырвала путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО
25 Февраля 23:48
Мировой футбол

"Аталанта" вырвала путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" продал вратаря за 5 млн евро
25 Февраля 23:37
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" продал вратаря за 5 млн евро

Голкипер вернется в Турцию за 5 миллионов евро

Роналду забил 965-й гол в карьере - ВИДЕО
25 Февраля 23:20
Мировой футбол

Роналду забил 965-й гол в карьере - ВИДЕО

Португалец реализовал пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии

Полузащитник "Манчестер Сити" может вернуться в родной клуб
25 Февраля 22:51
Мировой футбол

Полузащитник "Манчестер Сити" может вернуться в родной клуб

Португалец близок к статусу свободного агента

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей