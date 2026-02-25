25 Февраля 2026
"Реал" получил отказ по трансферу звезды "Арсенала"

25 Февраля 2026 21:46
14
"Реал" начал работу по усилению центра обороны перед летним трансферным окном и изучил возможность приглашения защитника "Арсенала" Габриэла.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfer News Live, мадридский клуб запросил информацию по бразильскому футболисту. Однако в "Арсенале" дали понять, что трансфер практически невозможен.

В прошлом году Габриэл продлил контракт с лондонским клубом, и в стане "канониров" его считают одним из ключевых игроков команды. Действующее соглашение защитника рассчитано до середины 2029 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего бразильца составляет 75 миллионов евро.

