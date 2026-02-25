"Тоттенхэм" рассматривает замену Викарио

Футбольный клуб "Тоттенхэм" рассматривает вариант расставания с основным вратарем Гульельмо Викарио в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, лондонский клуб изучает возможность приглашения голкипера "Ланса" Робена Риссера.

21-летний француз в текущем сезоне привлек внимание стабильными выступлениями — в 23 матчах Лиги 1 он девять раз сохранил ворота в неприкосновенности и пропустил 20 мячей. Интерес к игроку также проявляют "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест".

Викарио может продолжить карьеру в Италии. В числе клубов, следящих за ситуацией, называются "Ювентус" и "Интер". Ожидается, что "Тоттенхэм" рассчитывает выручить за голкипера около 25-30 млн евро (50-60 млн манатов).

Рыночная стоимость Риссера оценивается примерно в 10 млн евро (20 млн манатов), что делает его одним из вариантов усиления позиции.