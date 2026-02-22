23 Февраля 2026
Cостоялось закрытие чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

22 Февраля 2026 23:10
Cостоялось закрытие чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, шахматисты, тренеры и другие официальные лица.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей.

Отметим, что среди мужчин чемпионом Азербайджана стал Мухаммед Мурадлы, а среди женщин - Ульвия Фаталиева.

Призовой фонд соревнований составил 92 тысячи манатов. Из этой суммы 62 тыс. манатов приходится на призеров среди мужчин, а 30 тыс. манатов - среди женщин.

