Шахрияр Мамедьяров: "Сейчас у меня самый низкий рейтинг за всю шахматную карьеру" - ВИДЕО

"Безусловно, мы хочется занимать первое место в каждом турнире, в котором участвуешь. В последние годы конкуренция стабильно растет, и уже второй год подряд я проигрываю в финале. Конечно, дойти до этой стадии непросто, но для профессионального шахматиста сам выход в финал — уже большой успех".

Об этом в интервью İdman.Biz заявил занявший второе место на чемпионате Азербайджана Шахрияр Мамедьяров.

Подчеркнув, что в нашей стране выросло много сильных и перспективных шахматистов, он отметил:

"Сам по себе выход в финал — это сложно, это не дается легко. Безусловно, мне хотелось бы сыграть лучше в финале. Но так сложились обстоятельства. Поздравляю соперника с игрой на высоком уровне. В прошлом году в четвертьфинале я обыграл шахматиста, которому уступил на этот раз (Мухаммед Мурадлы) со счетом 2:0. В Азербайджане шахматы развиваются, прогрессирует и наша молодежь. В свое время Теймур Раджабов, Вугар Гашимов и я одновременно входили в первую десятку мирового рейтинга. Чтобы вернуться на такие позиции, требуется очень много времени. Сейчас, с 2006 года, у меня самый низкий рейтинг за всю шахматную карьеру. Это можно связать и с возрастом. Но вернуться в первую десятку мира вполне возможно".