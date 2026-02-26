26 Февраля 2026
Экс-чемпион мира по шахматам приедет в Баку

Шахматы
26 Февраля 2026 16:03
Экс-чемпион мира по шахматам по версии ФИДЕ Руслан Пономарев примет участие в традиционном шахматном фестивале Baku Open 2026.

Об этом İdman.Biz сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.

Знаменитый украинский шахматист уже дал свое согласие на участие в бакинском фестивале и включен в список участников предстоящих соревнований.

Отметим, что Руслан Пономарев был самым молодым и предпоследним по счету чемпионом мира по версии ФИДЕ. Этот титул он завоевал в 2002 году на чемпионате мира, который проводился по нокаут-системе, в финальном матче Пономарев одержал победу над соотечественником Василием Иванчуком.

Всего в истории шахмат было шесть чемпионов мира по версии ФИДЕ. Помимо Пономарева это Анатолий Карпов, Александр Халифман (оба Россия), Вишванатан Ананд (Индия), Рустам Касымджанов (Болгария) и Веселин Топалов (Болгария). Чемпионат мира по версии ФИДЕ начал разыгрываться с 1993 года после раскола шахматного мира из-за конфликта 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова с ФИДЕ. Объединительный матч за звание чемпиона мира состоялся в 2006 году, когда Владимир Крамник (Россия) одержал победу над Топаловым.

Возвращаясь к фестивалю Baku Open, отметим, что соревнования пройдут с 27 апреля по 6 мая в Baku Crystal Hall. Традиционный шахматный фестиваль является частью масштабного проекта Chess Tour Azerbaijan, серии турниров, организованных национальной федерацией шахмат в различных городах страны.

В предстоящем турнире также примут участие ряд других сильных иностранных гроссмейстеров, а также многие известные азербайджанские шахматисты.

