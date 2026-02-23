Аян Аллахвердиева: "Премиальные потрачу на офтальмолога" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

23 Февраля 2026
Шахматы
Новости
23 Февраля 2026 15:16
Аян Аллахвердиева: "Премиальные потрачу на офтальмолога" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Одной из главных сенсаций завершившегося чемпионата Азербайджана по шахматам стало выступление Аян Аллахвердиевой. В женском первенстве она дошла до финала, где в упорной борьбе уступила Ульвие Фаталиевой.

Idman.Biz поинтересовался у новоиспеченной вице-чемпионки, как она оценивает свой успех и на что планирует потратить призовые в размере 7200 манатов.

"Второе место — хорошее достижение для меня. В финале я чувствовала себя комфортно и, честно говоря, по горячим следам пока не могу сказать, почему проиграла. Все это еще предстоит проанализировать.

Что касается премиальных, то я пока не знаю, на что именно потрачу всю сумму. Наверное, в первую очередь займусь здоровьем — пойду к офтальмологу (смеется). Если после визитов к врачу что-то останется, тогда потрачу на отдых", — ответила Аян Аллахвердиева.

