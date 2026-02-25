Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Славко Текич - один из ключевых наставников национальной сборной Азербайджана по дзюдо, чья работа часто остается в тени. В отличие от Рихарда Траутмана, информации о нем в сети почти нет. Исправляя эту несправедливость, Idman.Biz представляет интервью с человеком, который за три года работы внес весомый вклад в успехи наших дзюдоистов.

- Серб, живший в Германии, работает в Азербайджане и говорит по-русски. Как сложился такой маршрут?

- Сначала в Азербайджан пришел Рихард Траутман. Мы с 2008 года трудились с ним плечом к плечу в Германии, у нас отличное взаимопонимание. Он сразу предложил работать вместе. Уйти из города, где прожил 30 лет, в незнакомую страну было нелегко, но я решился. А насчет языков - я свободно владею четырьмя.





- В 2009 году вас признали лучшим тренером Гамбурга по всем видам спорта...

- Да, и лучшим тренером по дзюдо в Германии. К слову, в Париже моя ученица Мириам Буткерайт взяла "серебро" в весе до 70 кг. Так что на последней Олимпиаде у меня было три медали: два "золота" от Азербайджана и "серебро" от Германии, где я сначала выступал как спортсмен, а с 1997 года - как тренер.

- Ваш приезд в Баку - это дружеский жест или прагматичный расчет? Неужели здесь платят больше?

- Скажем так: здесь жизнь легче. В Германии аренда квартиры стоит от 1500 евро, да и другие расходы выше. Если получать столько же, сколько там, здесь на руках остается больше. Жить получается лучше. Так что это и поддержка друга, и немецкий прагматизм (смеется).

- Чем немецкие тренеры отличаются от наших?

- В плане профессионализма разницы не вижу. И там, и здесь - мастера своего дела, знают требования к себе и к другим. А вот ментальность разная. В Азербайджане тренеры душевнее, отношения более теплые и дружеские. У нас в сборной Эльхан, Эльчин или Абдулхаг постоянно приглашают всех на ужин и сами все оплачивают. И это делают практически все тренеры в стране. В Германии такое увидишь только на официальных мероприятиях клуба.

- Вы уже переняли эту традицию?

- Да, начал приглашать коллег еще в первый год работы (смеется).

- В чем еще вы стали "чуточку азербайджанцем"?

- В вождении автомобиля (смеется). Сначала было очень трудно. Моя жена привыкла быстрее, она теперь настоящий профи бакинского вождения. Но мне самому сидеть за рулем здесь неприятно - не хватает культуры вождения. Каждый старается пролезть вперед, сигналят без повода. В Германии, если ты на главной, тебя пропустят автоматически. Здесь же, пока сам не полезешь, никто дорогу не даст, даже если правила за тебя. Стараюсь водить меньше и берегу нервы, но и к такому привыкаешь, осваиваешься.

- Ваша семья уже полностью освоилась в Баку?

- Да, жена и дочка здесь. Дочь учится в British College и недавно стала лучшей шестиклассницей этого колледжа во всем мире. Даже мама ко мне в гости приезжала.

- Ваша дочь уже учит азербайджанский язык, а вы когда начнете?

- А я уже начал. Знаю несколько слов и выражений. Вот когда наш вице-президент Рашад Расуллу говорит на собраниях по-азербайджански, я стараюсь понять его сам, без переводчика.

- У вас есть любимые места отдыха в Баку?

- Да, конечно. Это бульвар, вернее его определенный участок - от ТЦ "Дениз Молл" до отеля Marriott. На этом отрезке есть несколько ресторанов, куда мы заходим перекусить. В Азербайджане очень много вкусных блюд, особенно мясных.

- До того как приехать сюда, с чем у вас ассоциировался Азербайджан?

- С двумя тренерами - Рашадом Мамедовым и Рашадом Гасановым, мы давно дружим. И, конечно, с вашими борцами - они всегда были очень жесткими и сильными. Я видел, как нервничали немецкие атлеты, когда им выпадало бороться против азербайджанцев. Они понимали, что их ждет тяжелейшая схватка.

Еще одна ассоциация - черная икра (смеется). Я всегда приносил Рашадам немецкий шоколад или пиво, как сувенир, ведь речь идет о спортсменах. Они в ответ всегда привозили мне баночку черной икры, знали, что мы с дочкой любим этот деликатес. А моя жена даже понятия не имела, какая она должна быть.

Помню забавный случай после такого обмена подарков: В один день я прихожу домой, смотрю в холодильник, а икры нет. Спрашиваю ее - а здесь была маленькая баночка. Она говорит: "Да я открыла ее, хотела попробовать, но увидела, что она вся испорченная - черная и соленая на вкус, и выбросила" (смеется). Я потом долго объяснял ей, какая она дорогая и что она такой и должна быть.

- А с чем сейчас ассоциируется?

- С отличной командой по дзюдо, где спортсмены и тренеры составляют единый сплоченный коллектив.

- Между спортсменами Германии и Азербайджана есть разница?

- Да, это самодисциплина. Это когда ты знаешь, что уже десять вечера и надо убрать мобильный телефон и отдохнуть. Что нужно приходить на тренировку хотя бы за 15 минут до ее начала, а не в назначенное время или регулярно опаздывать. Нельзя много есть и нужно держать вес. Таких нарушений за мой 30-летний опыт работы в Германии было крайне мало, а здесь, увы, есть несколько реально хороших спортсменов, у которых самодисциплина хромает.

- В дзюдо еще лет 7–8 назад самой большой проблемой был кальян, а сейчас?

- Сейчас такой проблемы нет. Наши дзюдоисты не курят и не пьют, а вот с перечисленным выше есть проблемы, особенно насчет телефонов.

- Знаю, что вы не назовете нарушителей - это внутреннее дело команды. А кого считаете самым дисциплинированным?

- (Задумался) По мне это Рашид Мамедалиев. У него высочайшая самодисциплина.





- Ваша дочь занимается дзюдо. За кого она будет выступать в будущем - за Сербию, Германию или Азербайджан?

- Она победила в турнире U14, несмотря на то что ей еще не исполнилось и двенадцати лет! Вы знаете, она хоть и гражданка двух стран - Сербии и Германии, - но, по-моему, уже сделала свой выбор. Она не только усиленно учит азербайджанский язык, но и купила нашивки с азербайджанским флагом - у нас один стоит дома - и хочет пришить их к своему дзюдоги (смеется).