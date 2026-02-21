Юные азербайджанские дзюдоисты сдали главный тест сезона

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе состоялся экзамен по технике дзюдо, сообщает İdman.Biz.

Мероприятие было организовано Федерацией дзюдо Азербайджана, участие в нем приняли 37 спортсменов. Зарегистрированные на первый тур лиги U-14 дзюдоисты продемонстрировали базовые движения, а также техники для бело-желтого, желтого и оранжевого поясов.

Во время экзамена каждый билет включал 10 вопросов, каждый из которых оценивался максимум в 10 баллов. Итоговый результат спортсменов формируется из 70% очков, набранных на соревнованиях, и 30% показателей экзамена, что направлено на параллельное развитие технической подготовки и соревновательного уровня юных дзюдоистов.