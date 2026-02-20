В Азербайджане стартовали экзамены по технике дзюдо - ФОТО

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе стартовали экзамены по технике дзюдо, организованные Федерацией дзюдо Азербайджана. В первый день испытаний свои навыки продемонстрировали 60 юных спортсменов, сообщает İdman.Biz.

Квалификация проводится для подростков, зарегистрированных на I тур соревнований Лиги U-14. Участники демонстрируют владение базовыми движениями, а также технические приемы, соответствующие бело-желтому, желтому и оранжевому поясам. В ходе экзамена каждому атлету предлагается билет из 10 вопросов, где каждый ответ оценивается максимум в 10 баллов.

Особенностью системы является формирование итогового рейтинга: результат спортсмена на 70% зависит от его выступления в схватках и на 30% — от показателей технического экзамена. Такой подход направлен на параллельное развитие как соревновательного опыта, так и технической чистоты выполнения приемов у молодых дзюдоистов.