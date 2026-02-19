Для тренеров сборных по дзюдо проведен просветительский семинар - ФОТО

Для тренеров сборных Азербайджана по дзюдо провели обучающий семинар по профилактике черепно-мозговых травм и алгоритмам первичной помощи спортсменам.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, семинар прошел в формате презентации главного врача национальных команд Рамиля Велиева.

В ходе встречи тренерам объяснили причины возникновения травм, ключевые факторы риска и возможные долгосрочные последствия. Отдельный акцент сделали на раннем распознавании симптомов и необходимости немедленной медицинской оценки состояния спортсмена после удара в область головы.

Семинар стал частью системной работы по укреплению стандартов здоровья и безопасности в национальных командах. Проведение аналогичных образовательных мероприятий планируется продолжить.