15 Февраля 2026
RU

Азербайджанские дзюдоистки выступают на Кубке Европы в Любляне

Дзюдо
Новости
15 Февраля 2026 12:39
15
Азербайджанские дзюдоистки выступают на Кубке Европы в Любляне

В словенской Любляне (Словения) продолжается Открытый Кубок Европы по дзюдо среди взрослых.

Как сообщает İdman.Biz, в женских соревнованиях Азербайджан представлен шестью спортсменками: Шафаг Гамидова (48 кг), Кенуль Алиева и Лейла Алиева (обе - 52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Судаба Агаева (70 кг) и Мадина Кайсинова (+78 кг).

Сегодня на татами выйдут четыре представительницы сборной. Гамидова встретится с Хелейно Грау из Германии, Кенуль Алиева - с француженкой Джулией Вайл Дит Мори, Лейла Алиева - с Меруерф Сарсеновой из Казахстана, а Ализаде начнет турнир со второго круга.

В первый день соревнований Агаева и Кайсинова остались без наград. Всего в двухдневном турнире принимают участие 470 дзюдоистов из 44 стран.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана U21 по дзюдо проводит сборы в Шамахы
14 Февраля 17:21
Дзюдо

Сборная Азербайджана U21 по дзюдо проводит сборы в Шамахы

Подготовка проходит под руководством Рустама Алимли и Эльхана Раджабли
Заур Пашаев: “Мы часто сталкиваемся со “звездной болезнью” дзюдоистов” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
14 Февраля 13:49
Дзюдо

Заур Пашаев: “Мы часто сталкиваемся со “звездной болезнью” дзюдоистов” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью İdman.Biz с тренером по дзюдо
В Баку пройдет Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза
13 Февраля 17:52
Дзюдо

В Баку пройдет Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из 38 клубов
Дота Араи: "Возможная встреча с Коцоевым станет серьезной проверкой" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BIZ
13 Февраля 12:31
Дзюдо

Дота Араи: "Возможная встреча с Коцоевым станет серьезной проверкой" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BIZ

Эксклюзивное интервью İdman.Biz с 21-летним талантливым дзюдоистом из Японии
Федерация дзюдо Азербайджана проведет семинар и экзамен по дан-степеням
12 Февраля 16:01
Дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана проведет семинар и экзамен по дан-степеням

Мероприятие пройдет в Центре подготовки национальных сборных
Азербайджанские дзюдоистки выступят на турнире в Любляне
11 Февраля 16:17
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоистки выступят на турнире в Любляне

Сборную представят семь спортсменок в пяти весовых категориях

Самое читаемое

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR