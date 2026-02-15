Азербайджанские дзюдоистки выступают на Кубке Европы в Любляне

В словенской Любляне (Словения) продолжается Открытый Кубок Европы по дзюдо среди взрослых.

Как сообщает İdman.Biz, в женских соревнованиях Азербайджан представлен шестью спортсменками: Шафаг Гамидова (48 кг), Кенуль Алиева и Лейла Алиева (обе - 52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Судаба Агаева (70 кг) и Мадина Кайсинова (+78 кг).

Сегодня на татами выйдут четыре представительницы сборной. Гамидова встретится с Хелейно Грау из Германии, Кенуль Алиева - с француженкой Джулией Вайл Дит Мори, Лейла Алиева - с Меруерф Сарсеновой из Казахстана, а Ализаде начнет турнир со второго круга.

В первый день соревнований Агаева и Кайсинова остались без наград. Всего в двухдневном турнире принимают участие 470 дзюдоистов из 44 стран.