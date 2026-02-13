В Баку пройдет Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза

16 февраля в Баку состоится Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо, турнир пройдет в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. В соревнованиях примут участие 242 дзюдоиста — 211 мужчин и 31 женщина, представляющие 38 клубов и спортивных обществ. Медали будут разыграны в 12 весовых категориях.

Отметим, что не-ваза в дзюдо направлена на развитие и совершенствование техники борьбы в партере. Эти навыки играют важную роль в тактической подготовке спортсменов, позволяя как избегать приемов соперника, так и более эффективно добиваться победы.