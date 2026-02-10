10 Февраля 2026
В Абшероне пройдет первый этап турнира по дзюдо среди U16

10 Февраля 2026 15:19
В Абшероне пройдет первый этап турнира по дзюдо среди U16

14–15 февраля в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе состоится первый этап турнира "Отбор талантов" по дзюдо среди юношей и девушек до 16 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях примут участие 358 спортсменов из 73 клубов и спортивных обществ. В числе участников 302 юноши и 56 девушек, которые поборются за награды в 16 весовых категориях.

Турнир проводится с целью формирования прочной базовой основы сборной Азербайджана, выявления перспективных кандидатов в национальную команду и создания устойчивого резерва.

Отметим, что по итогам общего рейтинга двух этапов спортсмены, занявшие первые четыре места в каждой весовой категории, будут привлечены к учебной программе "Надежды будущего".

