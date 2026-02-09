Руслан Пашаев: "После армии я поверил, что смогу чего-то добиться" - ФОТО

Бронзовый призер турнира Большой шлем в Париже в весовой категории до 66 кг Руслан Пашаев оценил свое выступление.Пашаев отметил, что был близок к повторению прошлогоднего результата и завоеванию золотой медали, однако решающей стала ошибка в полуфинальной схватке.



"На самом деле я мог снова выиграть золотую медаль и повторить прошлогодний успех, но в полуфинале допустил очень большую ошибку и поэтому упустил золото. Тем не менее я рад, что на этот раз тоже не остался без медали", - сказал спортсмен в комментарии sportnet.az.

Дзюдоист заявил, что намерен улучшить результат уже на следующих соревнованиях. "На следующих турнирах я постараюсь заменить эту бронзу на золото", - отметил он.

Говоря о чемпионате мира, который в этом году пройдет в Баку, Пашаев выразил уверенность, что сумеет прервать длительную серию без медалей Азербайджана в категории до 66 кг. "В этом году я сделаю все возможное, чтобы сломать это заклятие", - подчеркнул спортсмен.

Пашаев также рассказал, почему высокие результаты пришли к нему уже во взрослых соревнованиях: "После армии я начал серьезно заниматься дзюдо. Увидел, что получается, и поверил, что смогу чего-то добиться. Войти в форму было непросто, но сейчас все уже хорошо", - сказал Пашаев.

Отметим, что сборная Азербайджана на турнире Большой шлем в Париже завоевала три медали. Балабей Агаев стал победителем в весе до 60 кг, Зелим Тцкаев выиграл серебро в категории до 81 кг, Руслан Пашаев стал бронзовым призером в весе до 66 кг.