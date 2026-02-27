Мовлуд Миралиев: "Азербайджанский финал в Ташкенте - это круто!" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

27 Февраля 2026
RU

Дзюдо
Новости
27 Февраля 2026 16:21
На стартовавшем сегодня в столице Узбекистана турнире Большого шлема в Ташкенте азербайджанские дзюдоисты обеспечили себе золото и серебро в весовой категории до 60 кг. В решающем поединке на татами сойдутся Балабей Агаев и Ахмед Юсифов.

Своими ожиданиями от финала с Idman.Biz поделился глава Спортобщества МВД, прославленный самбист и дзюдоист Мовлуд Миралиев:

""Балабей Агаев после недавней победы на турнире Большого шлема в Париже вновь подтвердил свой высокий класс, выйдя в финал. Ахмед Юсифов — очень серьезный оппонент, который досконально знает манеру борьбы своего товарища по сборной.

Они много лет тренируются бок о бок, поэтому прекрасно изучили друг друга. Этот финал — отличная возможность официально выяснить, кто из них сильнее в данной весовой категории на текущий момент. Учитывая уровень обоих атлетов, исход схватки, скорее всего, решит одна-единственная ошибка. В любом случае, азербайджанский финал в Ташкенте — это круто!".

İdman.Biz
