25 Февраля 2026
Азербайджанские дзюдоистки выступят на Кубке Европы в Испании

25 Февраля 2026 15:36
Женская сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Кубке Европы среди молодежи, который пройдет с 28 февраля по 1 марта в Мостолесе (Испания). Под руководством главного тренера Саши Херкенрат-Вимар на татами выйдут шесть спортсменок, которые поборются за медали в трех весовых категориях.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире, организованном Европейским союзом дзюдо (EJU), примут участие 532 атлета из 23 стран. Азербайджан в женском зачете будет представлен следующим составом:

52 кг

  • Чинара Садыхова

  • Фарида Мирзаева

  • Айсун Мамедова

  • Нурана Гаджизаде

57 кг

  • Вусаля Гаджиева

63 кг

  • Нильгюн Рзаева

Отметим, что молодежный Кубок Европы является одним из ключевых этапов подготовки к чемпионату континента. Жеребьевка соревнований состоится накануне старта, а поединки в легких весовых категориях начнутся в первый день турнира.

İdman.Biz
