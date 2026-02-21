Стартовал первый тур Лиги дзюдо U-14 - ФОТО

21 февраля стартовал первый тур Лиги дзюдо U-14.
Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований, прошедших в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе, на татами вышли 347 дзюдоистов. Девочки выступили в весовых категориях -36 кг, -44 кг, -52 кг, -63 кг и +70 кг, мальчики — в категориях -38 кг, -46 кг, -55 кг и -66 кг.
Всего в турнире принимают участие 586 дзюдоистов (488 мальчиков и 98 девочек), которые разыграют медали в 18 весовых категориях.
Отметим, что в текущем году планируется проведение трех туров Лиги U-14. Эти соревнования сыграют важную роль в формировании рейтинговой таблицы спортсменов.
Представляем призеров первого тура:
Девочки
-36 кг
1. Фатима Аллахвердиева
2. Гюлай Агаева
3. Айлин Хидаятзаде
3. Саида Джанализева
-44 кг
1. Айла Мамедли
2. Нургюн Чолахова
3. Зейнаб Искендерли
3. Айдан Шахбазова
-52 кг
1. Елена Текич
2. Фирангиз Камилова
3. Ругайя Гусейнова
3. Гюлай Насирова
-63 кг
1. Улькер Гасанлы
2. Рафига Алекберова
+70 кг
1. Зейнаб Мехти
2. Айтадж Рустамова
3. Мина Джабраилзаде
Мальчики
-38 кг
1. Рахиб Ибадов
2. Абдулла Худиев
3. Гусейн Нагиев
3. Эльджан Алиев
-46 кг
1. Али Гурбанлы
2. Юсиф Самедзаде
3. Санан Мирзазаде
3. Гусейн Ханкишили
-55 кг
1. Байрам Мамедли
2. Давуд Алиев
3. Атилла Хагвердиев
3. Ильгар Аббасов
-66 кг
1. Али Мамедли
2. Азиз Бабазаде
3. Раван Махмудов
3. Омар Мухаммедов