Стартовал первый тур Лиги дзюдо U-14 - ФОТО

21 февраля стартовал первый тур Лиги дзюдо U-14.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований, прошедших в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе, на татами вышли 347 дзюдоистов. Девочки выступили в весовых категориях -36 кг, -44 кг, -52 кг, -63 кг и +70 кг, мальчики — в категориях -38 кг, -46 кг, -55 кг и -66 кг.

Всего в турнире принимают участие 586 дзюдоистов (488 мальчиков и 98 девочек), которые разыграют медали в 18 весовых категориях.

Отметим, что в текущем году планируется проведение трех туров Лиги U-14. Эти соревнования сыграют важную роль в формировании рейтинговой таблицы спортсменов.

Представляем призеров первого тура:

Девочки

-36 кг

1. Фатима Аллахвердиева

2. Гюлай Агаева

3. Айлин Хидаятзаде

3. Саида Джанализева

-44 кг

1. Айла Мамедли

2. Нургюн Чолахова

3. Зейнаб Искендерли

3. Айдан Шахбазова

-52 кг

1. Елена Текич

2. Фирангиз Камилова

3. Ругайя Гусейнова

3. Гюлай Насирова

-63 кг

1. Улькер Гасанлы

2. Рафига Алекберова

+70 кг

1. Зейнаб Мехти

2. Айтадж Рустамова

3. Мина Джабраилзаде

Мальчики

-38 кг

1. Рахиб Ибадов

2. Абдулла Худиев

3. Гусейн Нагиев

3. Эльджан Алиев

-46 кг

1. Али Гурбанлы

2. Юсиф Самедзаде

3. Санан Мирзазаде

3. Гусейн Ханкишили

-55 кг

1. Байрам Мамедли

2. Давуд Алиев

3. Атилла Хагвердиев

3. Ильгар Аббасов

-66 кг

1. Али Мамедли

2. Азиз Бабазаде

3. Раван Махмудов

3. Омар Мухаммедов