Эльхан Мамедов: "Женщина сильно влияет на спортсмена" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Успехи азербайджанских дзюдоистов в последние годы стали системными, и за каждой медалью стоит огромная работа тренерского штаба. Один из архитекторов этих побед - старший тренер мужской сборной Эльхан Мамедов. Человек, прошедший путь от чемпиона мира на татами до наставника олимпийских триумфаторов.

İdman.Biz представляет беседу с легендой отечественного дзюдо.

- Эльхан Мамедов сегодня и двадцать лет назад — в чем главная разница?

- Ничего не изменилось, разве что время и цвет волос (смеется). Характер прежний, цели те же. Раньше хотел побеждать сам, теперь хочу, чтобы это делали мои подопечные.

- О вас говорят как о крайне терпеливом и сдержанном человеке. Вы всегда были таким?

- Мы с вами знакомы немало лет, разве я изменился? Я не привык выходить из себя. Если проблема не зависит от меня, я терпеливо жду. Если зависит - так же спокойно ее решаю. Главное - не позволять эмоциям брать верх над разумом.

- Ваш давний конкурент по весовой категории не отличался таким спокойствием. Он до сих пор борется, а вы завершили карьеру восемь лет назад. Какие у вас отношения сейчас?

- Если вы имеете в виду Эльмара Гасымова, то у нас и разница в возрасте восемь лет (смеется). С ним нет никаких проблем. Наши отношения - это классика "тренер - спортсмен": они строятся исключительно на взаимном уважении.

- Могут ли вообще быть дружеские отношения между конкурентами в одном весе?

- Трудно сказать. Наверное, дружить в такой ситуации сложно, но уважение должно стоять выше враждебности. Соперничество заканчивается на татами, в обычной жизни спортсменам делить нечего.

- Вы всю жизнь посвятили дзюдо. А если бы не этот вид спорта, какую профессию выбрали бы?

- Никогда об этом не думал. Знаю только одно: чего бы я ни коснулся, я добился бы успеха. Я по натуре человек целеустремленный.

- В какой сфере вы себя точно не видите, даже за огромные деньги?

- (Задумался.) В шоу-бизнесе. У меня есть друзья в этой среде, но это абсолютно не мое. Я не смог бы быть ни певцом, ни музыкантом, ни продюсером. Это чуждый мне мир.

- Если бы вы могли изменить правила дзюдо, что бы вернули?

- Старые оценки. Недавно реабилитировали "юко", но я бы вернул и "кока". Это нужно не столько для зрелищности - с этим у дзюдо проблем нет, - сколько для эффективности. Думаю, многие со мной согласны, поэтому мы постепенно возвращаемся к истокам.

- Считается, что в индивидуальных видах спорта брак мешает результатам. Согласны?

- Есть такое мнение. Но все зависит от характера спортсмена и его супруги. Женщина сильно влияет на настрой атлета. Если дома есть понимание и поддержка, результаты не упадут. Если же обстановка нервозная и в семье скандалы — жди спада.

- Но вы сами стали чемпионом мира холостым, а после женитьбы взяли только золото Европы. Есть связь?

- В моем случае виноваты только травмы! Супруга тут ни при чем (смеется). После чемпионата мира старые болячки - особенно спина - стали напоминать о себе все чаще. Поддержка жены, напротив, помогла мне выиграть чемпионат Европы в 35 лет.

- Ваша карьера полна громких титулов, но на Олимпийских играх удача от вас отвернулась. Две попытки - и ни одной награды. Что, по вашему мнению, помешало реализовать потенциал на главных стартах четырехлетия?

- Мне преграждали дорогу будущие олимпийские чемпионы. В 2008-м это был Ираклий Цирекидзе, в 2012-м — Сон Де Нам. Я проигрывал лучшим.

- Теперь вы сами создаете лучших. Но о роли Эльнура Мамедли в подготовке Хидаята Гейдарова к Парижу-2024 знают все, тогда как ваша персональная работа с Зелимом Коцоевым не получила широкой медийной огласки. Скажите прямо: каков ваш личный вклад в это олимпийское золото?

- Зелим тренируется под моим началом с 2018 года — практически с первого дня моей тренерской работы. Я всегда разбирал с ним собственные ошибки, чтобы он их не повторял. На Играх в Токио он еще не был психологически готов к триумфу, потому и проиграл.

Я навсегда запомнил слова нашей олимпийской чемпионки Земфиры Мефтахетдиновой в Пекине-2008. Я спросил у нее, что нужно, чтобы взять "золото". Она сказала: "Стать чемпионами хотят все, но становятся те, кто верит в победу при любых обстоятельствах". Именно так я готовил Зелима после неудачи в Токио. В Париже, когда мы смотрели финал Хидаята Гейдарова, я сказал ему: "Видишь, как легко это делается. Через три дня ты повторишь это сам".

Зелим очень силен духом, а это важнее "физики".

- Наши олимпийские чемпионы были сильны и духовно, и физически. Но никто из них не смог повторить свой успех. Может, дело в премиальных...?

- Не думаю, что дело в премиальных. Во многих странах чемпионы получают и больше, но все равно повторяют свой успех. Все зависит от амбиций: хочет человек стать просто чемпионом или легендой. Я постоянно говорю Зелиму, что он должен замахнуться на статус легенды и подтвердить свой титул в Лос-Анджелесе.

- У кого больше шансов стать двукратным в Лос-Анджелесе - у Коцоева или Гейдарова?

- Думаю, обоим это по силам, если смогут избежать травм. К ним обоим слово "легендарный" подходит как нельзя лучше.