В Баку пройдет экзамен по технике дзюдо перед стартом лиги U14

Дзюдо
Новости
18 Февраля 2026 14:45
В Баку пройдет экзамен по технике дзюдо перед стартом лиги U14

В Баку состоится экзамен по технике дзюдо для спортсменов, заявленных на первый тур лиги U14.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, участие в экзамене смогут принять юные дзюдоисты, прошедшие регистрацию на соревнования.

Согласно утвержденному графику, 19–20 февраля экзамен сдадут спортсмены из Баку и Абшерон-Хызынского региона, а 21–22 февраля — представители остальных региональных клубов.

Участие является добровольным. Однако для учета экзаменационного балла спортсмен обязан выступить на турнире либо пройти официальное взвешивание. В случае превышения весового лимита более чем на 5% результат экзамена засчитан не будет.

Итоговый балл будет формироваться следующим образом: 70% составят очки, набранные на соревнованиях, и 30% — результат экзамена.

Экзамен пройдет с 19 по 22 февраля в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

İdman.Biz
