Заур Пашаев: “Мы часто сталкиваемся со “звездной болезнью” дзюдоистов” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Дзюдо – один из самых востребованных видов спорта в Азербайджане, который с каждым годом развивается в стране все активнее. Тренер по дзюдо клуба Judo Club 2012 Заур Пашаев уже около восьми лет воспитывает юных спортсменов. В работе с ними он считает самым важным создание дружеских и доверительных отношений.

В интервью İdman.Biz он рассказал об особенностях подготовки детей к соревнованиям и трудностях, с которыми сталкивается в своей деятельности.

– С какого возраста можно начинать заниматься дзюдо?

– Я принимаю детей в возрасте от 5 лет. До 7 лет занятия проходят в игровой форме, мы делаем специальные упражнения, например, на укрепление пальцев. А уже с 7 ребенок постепенно приступает к борьбе. Очень важный этап – обучить правильным падениям, чтобы они могли себя страховать и избежать серьезные травмы.

– Многие родители боятся отдавать детей в такие виды спорта, как дзюдо…

– В любом виде спорта бывают травмы, особенно если ты занимаешься им на профессиональном уровне. Даже шахматы или шашки имеют свои нагрузки – на зрение, на мозг. На начальном этапе в дзюдо для детей нет никаких рисков.

– Как можно понять, что у ребенка есть потенциал стать чемпионом?

– Нельзя посмотреть на кого-то и сказать: "Вот будущий чемпион Европы или мира". С первого дня можно понять, что у ребенка хорошие физические данные, но чтобы получить результат, нужно время и большой труд. Порой спортсмен на тренировках не особо выделяется, но на соревнованиях показывает характер. А бывает наоборот – на тренировках старается, а на соревнованиях теряется.

Поэтому заранее определить будущего чемпиона нельзя. Мы можем лишь сказать, что при правильной работе ребенок может чего-то добиться. Это важно использовать как мотивацию, но не обещать чемпионство. Тренер для своих подопечных становится вторым родителем, и его слово воспринимается как закон. И если наставник начинает обещать слишком много, у ребенка может появиться "звездная болезнь". С такими ситуациями мы сталкиваемся очень часто. Иногда родители с первого дня спрашивают: "Когда мой ребенок станет чемпионом мира?".

– С каким проблемами вы сталкиваетесь в работе с детьми?

– Все дети приходят из разных семей, с разным воспитанием, характером. Наша главная задача – найти к каждому подход. Мы стараемся выстроить дружеские отношения, чтобы ребенок занимался не из страха, а с удовольствием. Когда тренер не может наладить контакт, начинаются проблемы.

У современных детей довольно высокий уровень агрессии. Возможно, это связано с технологиями, образом жизни, школой или компьютерными играми. Поэтому стараюсь быть для них другом, отвлекать от лишнего негатива. Часто мысли учеников не на тренировке, а где-то в другом месте. Мы создаем такую среду в зале, чтобы "вернуть" их в мир дзюдо.

– Как тренеру быть другом и одновременно авторитетом в глазах детей?

– Все зависит от возраста. С новичками нужно начинать с дружбы. Со временем, по мере их формирования и перехода в борьбу, тренер должен объединять в себе все роли: быть и другом, и старшим братом, и в каком-то смысле родителем. Важно, чтобы наставник понимал, где нужно быть строгим, а где мягким.

– Как вы психологически готовите детей к соревнованиям?

– Мы объясняем, что любой соперник – такой же человек, как и ты. Я говорю им: "Почему он должен победить, а не ты? Почему он может, а ты – нет?". Начинаю мотивировать тем, что родители и тренеры вложили в них много труда, и важно, чтобы он не пропал напрасно.

Но юных спортсменов чаще вдохновляет не тема родителей, а возлюбленных. Наибольший эффект бывает, когда я говорю: "Вот у тебя есть девушка, которую ты любишь. Ты ведь хочешь, чтобы она видела тебя по телевизору или в социальных сетях и радовалась твоим победам?".

Когда дзюдоист становится более опытным, он уже сам умеет психологически настраивать себя. Они понимают, что есть имя, репутация, карьера, и чтобы сохранить все это, нужно постоянно работать.

Важно понимать, что не все приходят в дзюдо ради медалей. У меня много учеников, которые занимаются просто для здоровья и самообороны. И это тоже нормально.

– Как за последние годы дзюдо в стране менялось?

– Дзюдо стало еще популярнее. Это связано с эффективной работой федерации. Сегодня в стране приоритет отдается не только тренировкам, но и образованию в дзюдо. Сейчас тренеры сдают экзамены, получают лицензии. Также проводятся экзамены на пояса, проверяются знания спортсменов. Раньше дети приходили в спорт, потому что не учились в школе. Сейчас, чтобы заниматься дзюдо, надо иметь знания.