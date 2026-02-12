12 Февраля 2026
Федерация дзюдо Азербайджана проведет семинар и экзамен по дан-степеням

Дзюдо
Новости
12 Февраля 2026 16:01
С 9 по 13 марта в Центре подготовки национальных сборных состоятся семинар и экзамен по дан-степеням.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, мероприятие организуется для тренеров по дзюдо и будет открыто для участников, соответствующих установленным требованиям - возраст старше 17 лет и коричневый пояс.

Отметим, что прохождение данного семинара и экзамена является обязательным условием для обучения в Академии Международной федерации дзюдо, а также для последующей сертификации тренеров. Основной целью мероприятия является оценка и развитие профессиональных навыков тренеров в рамках системы дан.

