Азербайджанские дзюдоисты ворвались в топ-5 мирового рейтинга

Азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) ворвались в топ-5 мирового рейтинга после успешного выступления на турнире из серии Большого шлема в Париже.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация дзюдо (IJF) обнародовала рейтинг дзюдоистов планеты по итогам недавнего парижского Большого шлема, в котором азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали. Балабей Агаев (60 кг) стал победителем турнира, Зелим Цкаев (81 кг) выиграл "серебро", а Руслан Пашаев (66 кг) – "бронзу".

В результате Агаев, набравший 4090 баллов, поднялся на пять позиций и теперь располагается на четвертой строчке. От идущего на третьем месте японца Рюджу Нагаямы азербайджанского дзюдоиста отделяют 80 очков, что по меркам дзюдо можно назвать минимальным отрывом.

В свою очередь, Зелим Цкаев (81 кг) поднялся на три позиции и теперь занимает второе место в мире, имея в активе 4365 баллов. Лидирует здесь россиянин Тимур Арбузов, на счету которого 5855 очков. В то же время парижская "бронза" позволила Руслану Пашаеву укрепиться в первой десятке, поднявшись с девятого на седьмое место. В его активе 3151 балл.

Между тем, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг, 3836 баллов), пропустивший Большой шлем в Париже, опустился на две строчки и теперь располагается на четвертом месте. Кроме того, Эльджан Гаджиев (90 кг, 3246) сохранил свое третье место, Залим Коцоев (100 кг, 4868) продолжает удерживать вторую строчку, а Ушанги Кокаури (свыше 100 кг, 3726) остался на седьмом месте.