10 Февраля 2026
RU

Азербайджанские дзюдоисты ворвались в топ-5 мирового рейтинга

Дзюдо
Новости
10 Февраля 2026 13:05
72
Азербайджанские дзюдоисты ворвались в топ-5 мирового рейтинга

Азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) ворвались в топ-5 мирового рейтинга после успешного выступления на турнире из серии Большого шлема в Париже.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация дзюдо (IJF) обнародовала рейтинг дзюдоистов планеты по итогам недавнего парижского Большого шлема, в котором азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали. Балабей Агаев (60 кг) стал победителем турнира, Зелим Цкаев (81 кг) выиграл "серебро", а Руслан Пашаев (66 кг) – "бронзу".

В результате Агаев, набравший 4090 баллов, поднялся на пять позиций и теперь располагается на четвертой строчке. От идущего на третьем месте японца Рюджу Нагаямы азербайджанского дзюдоиста отделяют 80 очков, что по меркам дзюдо можно назвать минимальным отрывом.

В свою очередь, Зелим Цкаев (81 кг) поднялся на три позиции и теперь занимает второе место в мире, имея в активе 4365 баллов. Лидирует здесь россиянин Тимур Арбузов, на счету которого 5855 очков. В то же время парижская "бронза" позволила Руслану Пашаеву укрепиться в первой десятке, поднявшись с девятого на седьмое место. В его активе 3151 балл.

Между тем, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг, 3836 баллов), пропустивший Большой шлем в Париже, опустился на две строчки и теперь располагается на четвертом месте. Кроме того, Эльджан Гаджиев (90 кг, 3246) сохранил свое третье место, Залим Коцоев (100 кг, 4868) продолжает удерживать вторую строчку, а Ушанги Кокаури (свыше 100 кг, 3726) остался на седьмом месте.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Абшероне пройдет первый этап турнира по дзюдо среди U16
15:19
Дзюдо

В Абшероне пройдет первый этап турнира по дзюдо среди U16

В соревнованиях примут участие более 350 юных спортсменов
Азербайджанские дзюдоисты участвуют в международных учебно-тренировочных сборах - ФОТО/ВИДЕО
10:12
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты участвуют в международных учебно-тренировочных сборах - ФОТО/ВИДЕО

В подготовке участвуют 23 азербайджанских дзюдоиста
Руслан Пашаев: "После армии я поверил, что смогу чего-то добиться"
9 Февраля 13:37
Дзюдо

Руслан Пашаев: "После армии я поверил, что смогу чего-то добиться" - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист прокомментировал бронзу на турнире в Париже и планы на сезон
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Балабей Агаев после триумфа в Париже: "Каждый день стараюсь быть лучше"
8 Февраля 13:58
Дзюдо

Балабей Агаев после триумфа в Париже: "Каждый день стараюсь быть лучше"

Азербайджанский дзюдоист оценил свое выступление на турнире из серии Большого шлема
Президент Федерации дзюдо поздравил спортсменов с успехами на турнире Большого шлема
8 Февраля 00:04
Дзюдо

Президент Федерации дзюдо поздравил спортсменов с успехами на турнире Большого шлема

В первый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали две медали

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
16:54
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Камило Дуран вывел команду вперед в добавленное время