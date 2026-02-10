Азербайджанские дзюдоисты участвуют в международных учебно-тренировочных сборах - ФОТО/ВИДЕО

В столице Франции Париже начались международные учебно-тренировочные сборы с участием сборной Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в подготовительном процессе задействованы 23 спортсмена - 16 мужчин и 7 женщин. Мужскую национальную команду возглавляет главный тренер Ричард Траутман, вместе с ним работают старшие тренеры Эльхан Мамедов и Славко Текич. Женскую сборную курирует главный тренер Амина Абделлатиф.

Сборы завершатся 12 февраля.

Напомним, на днях там же в Париже состоялся турнир из серии Большого шлема, в котором азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали – Балабей Агаев (60 кг) выиграл "золото", Зелим Цкаев (81 кг) – "серебро", а Руслан Пашаев (66 кг) – "бронзу".