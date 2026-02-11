11 Февраля 2026
RU

Азербайджанские дзюдоистки выступят на турнире в Любляне

Дзюдо
Новости
11 Февраля 2026 16:17
37
Азербайджанские дзюдоистки выступят на турнире в Любляне

Женская сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Европейском открытом турнире, который пройдет 14-15 февраля в столице Словении Любляне.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование проводится под эгидой Европейского союза дзюдо. Азербайджан на турнире представят семь дзюдоисток в пяти весовых категориях. Команду возглавят главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.

В международном турнире примут участие 509 спортсменов из 44 стран, из них 293 мужчины и 216 женщин.

Отметим, что на соревновании также будут задействованы представители судейского корпуса Федерации дзюдо Азербайджана — международный арбитр категории "A" Назим Умбаев и международный арбитр категории "B" Магомедали Гулузаде.

Состав сборной Азербайджана
Женщины

48 кг
Шафаг Гамидова

52 кг
Айдан Велиева
Лейла Алиева
Кенуль Алиева

57 кг
Фидан Ализаде

70 кг
Сюдабе Агаева

+78 кг
Мадина Каисинова

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Абшероне пройдет первый этап турнира по дзюдо среди U16
10 Февраля 15:19
Дзюдо

В Абшероне пройдет первый этап турнира по дзюдо среди U16

В соревнованиях примут участие более 350 юных спортсменов
Азербайджанские дзюдоисты ворвались в топ-5 мирового рейтинга
10 Февраля 13:05
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты ворвались в топ-5 мирового рейтинга

Прогрессу спортсменов Азербайджана способствовало успешное выступление на парижском Большом шлеме
Азербайджанские дзюдоисты участвуют в международных учебно-тренировочных сборах - ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 10:12
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты участвуют в международных учебно-тренировочных сборах - ФОТО/ВИДЕО

В подготовке участвуют 23 азербайджанских дзюдоиста
Руслан Пашаев: "После армии я поверил, что смогу чего-то добиться"
9 Февраля 13:37
Дзюдо

Руслан Пашаев: "После армии я поверил, что смогу чего-то добиться" - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист прокомментировал бронзу на турнире в Париже и планы на сезон
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Балабей Агаев после триумфа в Париже: "Каждый день стараюсь быть лучше"
8 Февраля 13:58
Дзюдо

Балабей Агаев после триумфа в Париже: "Каждый день стараюсь быть лучше"

Азербайджанский дзюдоист оценил свое выступление на турнире из серии Большого шлема

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены