Азербайджанские дзюдоистки выступят на турнире в Любляне

Женская сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Европейском открытом турнире, который пройдет 14-15 февраля в столице Словении Любляне.
Как сообщает İdman.Biz, соревнование проводится под эгидой Европейского союза дзюдо. Азербайджан на турнире представят семь дзюдоисток в пяти весовых категориях. Команду возглавят главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.
В международном турнире примут участие 509 спортсменов из 44 стран, из них 293 мужчины и 216 женщин.
Отметим, что на соревновании также будут задействованы представители судейского корпуса Федерации дзюдо Азербайджана — международный арбитр категории "A" Назим Умбаев и международный арбитр категории "B" Магомедали Гулузаде.
Состав сборной Азербайджана
Женщины
48 кг
Шафаг Гамидова
52 кг
Айдан Велиева
Лейла Алиева
Кенуль Алиева
57 кг
Фидан Ализаде
70 кг
Сюдабе Агаева
+78 кг
Мадина Каисинова