Дота Араи: "Возможная встреча с Коцоевым станет серьезной проверкой" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BIZ

13 Февраля 2026
RU

Дзюдо
Интервью
13 Февраля 2026 12:31
21
Дота Араи стремительно ворвался в элиту мирового дзюдо. После перехода на взрослый уровень, японец в прошлом году в Баку одержал свою первую победу на турнирах Большого шлема. Всего в его активе уже три золота на этапах Мирового тура. Это делает Араи, выступающего в категории до 100 кг, одним из фаворитом грядущего чемпионата мира в Баку, о чем İdman.Biz и поговорил с талантливым 21-летним спортсменом.

- Сезон вы начали с победы на Большом шлеме в Париже. Вы рассматриваете этот результат в качестве хорошей заявки на весь год?

- Конечно, Большой шлем был очень важным стартом. Особенно когда речь идет о Париже – наряду с Токио это один из самых престижных этапов Мирового тура. Успех на нем придал мне уверенности и показал, что подготовка прошла правильно. Но я понимаю, что это только начало года, и впереди гораздо более серьезные испытания.

- Наверняка, сейчас все внимание сфокусировано на чемпионате мира в Баку. Как будете к нему готовится?

- Подготовка к поездке в Баку будет носить максимально системный характер. Мы усилим работу над тактикой, разбором потенциальных соперников и функциональной готовностью. Особое внимание уделим борьбе в golden score и удержанию темпа на протяжении всего поединка. Важно подойти к чемпионату не только в хорошей физической форме, но и в правильном психологическом состоянии.

- Свои победы вы празднуете оригинальным образом, словно ударяя бейсбольной битой по мячу. Откуда пошла эта традиция?

- В детстве я любил бейсбол, и этот жест — своего рода отсылка к тем временам. Для меня это символ того, что я "поймал свой момент" и реализовал шанс. Это не попытка кого-то задеть, а просто выражение эмоций и радости после тяжелого поединка.

- Одним из лидеров веса до 100 кг является олимпийский чемпион Зелим Коцоев. Предвкушаете встречу с ним?

- Безусловно. Коцоев - один из сильнейших дзюдоистов этой категории. Он очень мощный физически и тактически грамотный спортсмен. Схватки с соперниками такого уровня мотивируют меня расти и совершенствоваться. Если нам предстоит поединок, то это будет серьезная проверка.

- Что в целом можете сказать о сборной Азербайджана? Она может бросить вызов Японии на домашнем чемпионате мира?

- Сборная Азербайджана за последние годы значительно прибавила. У них есть сильные лидеры в нескольких весах, и поддержка домашних трибун всегда дает дополнительный импульс. Думаю, на своем татами хозяева будут особенно опасны. Конкуренция в мировом дзюдо сейчас очень высокая, и любая сильная команда способна бороться за лидерство.

- В этом году начинается и отбор на Олимпиаду. Наверное, попадание в Лос-Анджелес ваша основная цель на ближайшие годы?

- Да, конечно. Олимпиада - главная цель каждого спортсмена. Путь к ней долгий и сложный, и важно стабильно выступать на протяжении всего квалификационного цикла. Я постараюсь шаг за шагом идти к этой мечте и представлять Японию на самом высоком уровне.

