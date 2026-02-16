16 Февраля 2026
RU

В Абшероне стартовал кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза

Дзюдо
Новости
16 Февраля 2026 10:25
20
В Абшероне стартовал кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе стартовал Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза среди взрослых.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях участвуют 157 спортсменов, представляющих 33 клуба и спортивных общества. В их числе 137 мужчин и 20 женщин, которые разыгрывают медали в 11 весовых категориях.

Отметим, что не-ваза в дзюдо включает приемы борьбы в партере и направлен на развитие техники работы на земле. Эти навыки играют важную роль в тактической подготовке, позволяя спортсменам эффективно защищаться и завершать схватки.

Турнир транслируется в прямом эфире на официальном YouTube-канале Федерации дзюдо Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская дзюдоистка упустила возможность завоевать "бронзу" Кубка Европы в Любляне - ОБНОВЛЕНО
15 Февраля 19:54
Дзюдо

Азербайджанская дзюдоистка упустила возможность завоевать "бронзу" Кубка Европы в Любляне - ОБНОВЛЕНО

В турнире участвуют 470 спортсменов из 44 стран

Сборная Азербайджана U21 по дзюдо проводит сборы в Шамахы
14 Февраля 17:21
Дзюдо

Сборная Азербайджана U21 по дзюдо проводит сборы в Шамахы

Подготовка проходит под руководством Рустама Алимли и Эльхана Раджабли
Заур Пашаев: “Мы часто сталкиваемся со “звездной болезнью” дзюдоистов” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
14 Февраля 13:49
Дзюдо

Заур Пашаев: “Мы часто сталкиваемся со “звездной болезнью” дзюдоистов” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью İdman.Biz с тренером по дзюдо
В Абшероне пройдет Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза
13 Февраля 17:52
Дзюдо

В Абшероне пройдет Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из 38 клубов
Дота Араи: "Возможная встреча с Коцоевым станет серьезной проверкой" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BIZ
13 Февраля 12:31
Дзюдо

Дота Араи: "Возможная встреча с Коцоевым станет серьезной проверкой" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BIZ

Эксклюзивное интервью İdman.Biz с 21-летним талантливым дзюдоистом из Японии
Федерация дзюдо Азербайджана проведет семинар и экзамен по дан-степеням
12 Февраля 16:01
Дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана проведет семинар и экзамен по дан-степеням

Мероприятие пройдет в Центре подготовки национальных сборных

Самое читаемое

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь