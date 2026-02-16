Сборная Азербайджана по парадзюдо прошла тесты физической подготовки - ФОТО

Члены сборной Азербайджана по парадзюдо приняли участие в тестах по физической подготовке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, проверки прошли в Тренировочном центре национальных команд Федерации.

Во время тестирования специалисты оценили общее физическое состояние паралимпийцев.

Отметим, что собранные профессиональными тренерами по физподготовке показатели используют при составлении как общих, так и индивидуальных тренировочных программ, а также при контроле весовых категорий спортсменов.