Сборная Азербайджана по парадзюдо прошла тесты физической подготовки - ФОТО

16 Февраля 2026 17:48
22
Сборная Азербайджана по парадзюдо прошла тесты физической подготовки

Члены сборной Азербайджана по парадзюдо приняли участие в тестах по физической подготовке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, проверки прошли в Тренировочном центре национальных команд Федерации.

Во время тестирования специалисты оценили общее физическое состояние паралимпийцев.

Отметим, что собранные профессиональными тренерами по физподготовке показатели используют при составлении как общих, так и индивидуальных тренировочных программ, а также при контроле весовых категорий спортсменов.

İdman.Biz
