14 Февраля 2026
RU

Полад Рзаев занял 12-е место на турнире FIS в Пиле - ФОТО

Паралимпизм
Новости
14 Февраля 2026 16:06
17
Полад Рзаев занял 12-е место на турнире FIS в Пиле

В итальянском городе Пила завершился турнир международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по парагорнолыжному спорту.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, Азербайджан на соревновании представлял Полад Рзаев. Паралимпиец, выступающий в категории LW3, показал результат 1:28.10 в первой попытке и 1:46.24 во второй.

По сумме двух заездов он набрал 3:14.34 и занял 12-е место в итоговом протоколе. Отметим, что турнир приносит рейтинговые очки в квалификацию к зимним Паралимпийским играм, которые пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская парабадминтонистка победила соперницу из Кении
13 Февраля 22:21
Паралимпизм

Азербайджанская парабадминтонистка победила соперницу из Кении

14-летняя спортсменка успешно стартовала на чемпионате мира

Азербайджанский паралимпиец выступит на международном турнире в Италии
13 Февраля 15:54
Паралимпизм

Азербайджанский паралимпиец выступит на международном турнире в Италии

Полад Рзаев примет участие в соревнованиях по парагорным лыжам
Национальный паралимпийский комитет Азербайджана отметит юбилей
11 Февраля 20:15
Паралимпизм

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана отметит юбилей

В течение года запланирована серия мероприятий, посвященных знаменательной дате
Азербайджанские парабадминтонисты расширяют присутствие на ЧМ
8 Февраля 15:14
Паралимпизм

Азербайджанские парабадминтонисты расширяют присутствие на ЧМ

Турнир пройдет в Манаме под руководством главного тренера Теймура Аббасова

Названы паралимпийцы Азербайджана с наибольшим числом участий в Играх
15 Января 13:56
Паралимпизм

Названы паралимпийцы Азербайджана с наибольшим числом участий в Играх

Пять спортсменов вошли в число рекордсменов по выступлениям на Паралимпиадах
Генсекретарь Национального паралимпийского комитета подвел итоги 2025 года
26 Декабря 2025 17:12
Паралимпизм

Генсекретарь Национального паралимпийского комитета подвел итоги 2025 года

Тогрул Рагимов отметил поддержку главы государства и рост международных результатов

Самое читаемое

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию
11 Февраля 23:44
Другое

Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию

В Российской Федерации собираются принять закон против своих же граждан

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат