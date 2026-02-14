Полад Рзаев занял 12-е место на турнире FIS в Пиле - ФОТО

В итальянском городе Пила завершился турнир международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по парагорнолыжному спорту.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, Азербайджан на соревновании представлял Полад Рзаев. Паралимпиец, выступающий в категории LW3, показал результат 1:28.10 в первой попытке и 1:46.24 во второй.

По сумме двух заездов он набрал 3:14.34 и занял 12-е место в итоговом протоколе. Отметим, что турнир приносит рейтинговые очки в квалификацию к зимним Паралимпийским играм, которые пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине.