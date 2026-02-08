9 Февраля 2026
8 Февраля 2026 15:14
Азербайджанские парабадминтонисты расширяют присутствие на ЧМ

Азербайджанские парабадминтонисты впервые в истории выступят в двух категориях на чемпионате мира, который пройдет в столице Бахрейна Манаме.

Как сообщает İdman.Biz, сборная страны будет представлена как в индивидуальных, так и в парных соревнованиях.

В мужских соревнованиях в категории SU-5 в индивидуальном разряде выступит Ибрагим Алиев. У женщин Захра Салманлы и Нармин Искендерова, выступающие в категории SH-6, поборются за медали как в одиночных, так и в парных соревнованиях.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 8 по 14 февраля. Азербайджанские паралимпийцы выступят на турнире под руководством главного тренера Теймура Аббасова.

İdman.Biz
