Азербайджанские парабадминтонисты расширяют присутствие на ЧМ

Азербайджанские парабадминтонисты впервые в истории выступят в двух категориях на чемпионате мира, который пройдет в столице Бахрейна Манаме.

Как сообщает İdman.Biz, сборная страны будет представлена как в индивидуальных, так и в парных соревнованиях.

В мужских соревнованиях в категории SU-5 в индивидуальном разряде выступит Ибрагим Алиев. У женщин Захра Салманлы и Нармин Искендерова, выступающие в категории SH-6, поборются за медали как в одиночных, так и в парных соревнованиях.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 8 по 14 февраля. Азербайджанские паралимпийцы выступят на турнире под руководством главного тренера Теймура Аббасова.