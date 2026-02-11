11 Февраля 2026
Национальный паралимпийский комитет Азербайджана отметит юбилей

11 Февраля 2026 20:15
Национальный паралимпийский комитет Азербайджана отметит 30-летие со дня основания.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу структуры, в связи с юбилеем планируется проведение серии мероприятий. Дополнительная информация о датах и формате торжеств будет представлена общественности и СМИ позднее.

Напомним, что Национальный паралимпийский комитет Азербайджана был основан в 1996 году.

За период с 1996 по 2026 годы азербайджанские паралимпийцы девять раз принимали участие в Паралимпийских играх и завоевали 27 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых медалей. В общей сложности спортсмены страны добились 27 паралимпийских, 29 мировых и 55 европейских титулов.

Кроме того, общественности уже представлены новый логотип Национального паралимпийского комитета, а также специальный логотип, посвященный 30-летнему юбилею.

İdman.Biz
