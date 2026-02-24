24 Февраля 2026
Хидаят Гейдаров откроет спортивный год в Узбекистане - ОФИЦИАЛЬНО ДЛЯ İDMAN.BİZ

Дзюдо
24 Февраля 2026 13:11
29
Хидаят Гейдаров откроет спортивный год в Узбекистане - ОФИЦИАЛЬНО ДЛЯ İDMAN.BİZ

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров примет участие в турнире Большого шлема в Ташкенте. Для лидера нашей сборной это станет первым официальным выходом на татами в текущем году.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), Гейдаров пропустил парижский турнир в начале февраля из-за неполной готовности, но сейчас находится в оптимальных кондициях.

"Хидаят в хорошей форме, и выступление в Ташкенте станет отличной проверкой перед апрельским чемпионатом Европы. В тренерском штабе посчитали, что этот турнир необходим спортсмену для поддержания соревновательного тонуса. Мы надеемся, что Гейдаров начнет спортивный год с удачного старта", — отметили в ФДА.

Напомним, что Азербайджан будет представлен в столице Узбекистана внушительным составом из 19 дзюдоистов (12 мужчин и 7 женщин). Турнир пройдет с 27 февраля по 1 марта. Всего в Ташкенте выступят 380 атлетов из 40 стран мира.

İdman.Biz
