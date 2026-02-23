Азербайджанские дзюдоисты выступят на Большом шлеме в Ташкенте

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в турнире Большого шлема, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает İdman.Biz, мужская сборная выступит под руководством главного тренера Рихарда Траутмана и старших тренеров Эльчина Исмайлова и Роберта Кравчика. Женская команда отправится на турнир во главе с главным тренером Аминой Абделлатиф и тренером Имамверди Мамедовым. Азербайджан будет представлен в 12 весовых категориях 19 спортсменами - 12 мужчинами и 7 женщинами.

В трехдневном турнире, входящем в серию Мирового тура, примут участие 380 дзюдоистов из 40 стран мира, из них 213 мужчин и 167 женщин. В числе арбитров будет и представитель Федерации дзюдо Азербайджана, международный судья категории "А" Назим Умбаев.

Отметим, что турнир пройдет с 27 февраля по 1 марта.

Состав сборной Азербайджана:

Мужчины

60 кг - Ахмед Юсифов, Балабей Агаев

66 кг - Низами Имранов, Туран Байрамов

73 кг - Камран Сулейманов, Хидаят Гейдаров

81 кг - Омар Раджабли

90 кг - Мурад Фатиев

100 кг - Зелим Коцоев, Эдждер Багиров

+100 кг - Джамал Гамзатханов, Кенан Насибов

Женщины

48 кг - Кенуль Алиева, Шафаг Гамидова

52 кг - Айдан Велиева, Лейла Алиева

63 кг - Фидан Ализаде

70 кг - Судаба Агаева

+78 кг - Мадина Кайсинова