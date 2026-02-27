27 Февраля 2026
Азербайджанские дзюдоисты сразятся друг с другом в финале Большого шлема

Дзюдо
Новости
27 Февраля 2026 14:54
Азербайджанские дзюдоисты сразятся друг с другом в финале Большого шлема

Сборная Азербайджана по дзюдо гарантировала полный комплект наград в весовой категории до 60 кг на международном турнире Большой шлем в Ташкенте. Два представителя нашей страны — Балабей Агаев и Ахмед Юсифов — вышли в финал, где разыграют между собой чемпионский титул.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, путь к решающей схватке оба спортсмена начали с побед в 1/16 финала: Ахмед Юсифов одолел узбека Самариддина Кучкарова, а Балабей Агаев оказался сильнее его соотечественника Бахрома Ботурова. Теперь независимо от исхода финального поединка одна золотая медаль достанется азербайджанской сборной, а второй финалист поднимется на пьедестал с "серебром".

Отметим, что удача сопутствовала не всем нашим дзюдоистам. В других весовых категориях борьбу за награды прекратили Низами Имранов и Туран Байрамов (оба до 66 кг), Конуль Алиева (до 48 кг) и Лейла Алиева (до 52 кг). Еще одна представительница женской сборной, Шефиг Гамидова (до 48 кг), продолжит выступления в утешительной схватке за "бронзу".

Напомним, что Большой шлем в Ташкенте стартовал сегодня и завершится 1 марта. Это соревнование является одним из ключевых этапов подготовки к предстоящим мировым форумам и важным источником рейтинговых очков для олимпийской квалификации.

İdman.Biz
