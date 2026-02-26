Рашад Расуллу: "Пост не мешает тренировкам, а помогает держать вес" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В священный месяц Рамазан вопрос влияния поста на физическую форму атлетов становится особенно актуальным. Сборная Азербайджана по дзюдо завтра вступает в борьбу на турнире Большого шлема в Ташкенте, и İdman.Biz поинтересовался у исполнительного вице-президента федерации Рашада Расуллу, как команда совмещает религиозные предписания с высокими нагрузками.

"В нашей сборной есть ребята, соблюдающие пост. Их тренировочный процесс находится под контролем тренеров и профессионального диетолога, который составляет для них индивидуальную программу питания.

Таким образом, пост не мешает подготовке. Напротив, он помогает спортсменам поддерживать вес и не выходить за пределы своей категории. Что касается самих соревнований, то участие в турнирах приравнивается к путешествию - в этом случае, согласно правилам, пост можно временно не соблюдать", - отметил Рашад Расуллу.