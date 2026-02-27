27 Февраля 2026
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник Галатасарая в 1/8 финала - ФОТО

27 Февраля 2026 11:02
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник Галатасарая в 1/8 финала

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. По итогам церемонии станут известны пары первого раунда плей-офф, сформированные согласно турнирной сетке нового формата.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, команды распределены по парам корзин, что ограничивает круг возможных оппонентов для каждого клуба.

Возможные противостояния в 1/8 финала:

  • "Галатасарай" и "Атлетико" сыграют против "Ливерпуля" или "Тоттенхэма";

  • "ПСЖ" и "Ньюкасл" встретятся с "Барселоной" или "Челси";

  • "Реал" и "Буде-Глимт" выйдут на "Спортинг" или "Манчестер Сити";

  • "Аталанта" и "Байер" поспорят за выход в четвертьфинал с "Арсеналом" или "Баварией".

Первые матчи этой стадии пройдут 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Напомним, что финал главного клубного турнира Европы примет "Пушкаш Арена" в Будапеште 30 мая.

İdman.Biz
