Деку: "Я участвую в проекте Лапорты, потому что верю в него"

Спортивный директор "Барселоны" Деку публично выразил поддержку Жоану Лапорте на предстоящих президентских выборах. Португальский специалист подчеркнул, что его дальнейшая работа в клубе напрямую зависит от победы действующего главы сине-гранатовых.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Деку верит в долгосрочный проект Лапорты и готов продолжать его реализацию.

"Я участвую в проекте Лапорты, потому что верю в него. Если все пройдет успешно, я останусь и продолжу свою работу. Но самое важное — это не я, а футболисты и клуб", — заявил Деку.

Спортивный директор напомнил, что Лапорта руководил "Барселоной" в один из самых успешных периодов в истории клуба, когда сам Деку еще был игроком команды. Он добавил, что на данном этапе считает кандидатуру Лапорты наиболее правильным вариантом для каталонцев.