27 Февраля 2026
RU

"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 12:51
24
"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука

Футбольный клуб "Карабах" не получал официальных запросов от украинских клубов по поводу перехода полузащитника Алексея Кащука. Несмотря на появляющуюся в прессе информацию, легионер продолжает выступление в составе чемпиона Азербайджана в рамках действующего соглашения.

Как сообщает İdman.Biz, ситуацию с возможным уходом игрока прояснил член правления клуба Асиф Аскеров.

"Мы не получали официального предложения о трансфере Алексея Кащука ни от одного украинского клуба", - подчеркнул официальный представитель агдамцев.

Напомним, что украинец защищает цвета "Карабаха" с 2024 года. За этот период он провел в Мисли Премьер-лиге 67 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. В текущем сезоне Лиги чемпионов полузащитник принял участие в восьми встречах и отметился одним забитым мячом, при этом лишь раз выйдя на поле в стартовом составе. Контракт Кащука с агдамским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

İdman.Biz
