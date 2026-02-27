27 Февраля 2026
RU

Возвращение Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" полностью исключено

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 14:24
13
Возвращение Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" полностью исключено

Возвращение камерунского вратаря Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" не состоится. Руководство английского клуба категорически отвергло возможность его трансфера, несмотря на активное обсуждение этой темы в СМИ в последнее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Бена Джейкобса, данный сценарий полностью исключен из планов руководства "красных дьяволов".

"Возвращение Онана в "Манчестер Юнайтед" полностью исключено — этот вариант вообще не рассматривается", — написал Джейкобс.

Напомним, что Андре Онана является воспитанником академии "Барселоны", а в "Манчестер Юнайтед" перешел из миланского "Интера" летом 2023 года. В текущем сезоне он защищает ворота "Трабзонспора" на правах аренды, демонстрируя уверенную игру в чемпионате Турции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Клуб из Казахстана выставлен на продажу по цене смартфона
14:39
Мировой футбол

Клуб из Казахстана выставлен на продажу по цене смартфона

Столь низкая цена продажи объясняется катастрофическим финансовым положением команды
Джони Монтьель: "Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами"
13:50
Мировой футбол

Джони Монтьель: "Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами"

Полузащитник "Карабаха" подвел итоги выступления команды в главном еврокубке

Суд вынес решение по делу Виссама Бен-Йеддера
13:35
Мировой футбол

Суд вынес решение по делу Виссама Бен-Йеддера

В марте 2025 года футболиста обвинили в участии в групповом изнасиловании женщины
"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука
12:51
Мировой футбол

"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука

Ситуацию с возможным уходом игрока прокомментировал член правления клуба
Родриго готов уйти из "Реала", чтобы не быть в тени Мбаппе и Винисиуса
12:25
Мировой футбол

Родриго готов уйти из "Реала", чтобы не быть в тени Мбаппе и Винисиуса

На звездного бразильца претендуют "Интер", "Аль-Хиляль" и три топ-клуба АПЛ
Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" может встретиться с "Шахтером" в 1/8 финала
11:56
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" может встретиться с "Шахтером" в 1/8 финала

Жеребьевка плей-офф начнется в 17:00 по бакинскому времени

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов