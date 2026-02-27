Возвращение Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" полностью исключено

Возвращение камерунского вратаря Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" не состоится. Руководство английского клуба категорически отвергло возможность его трансфера, несмотря на активное обсуждение этой темы в СМИ в последнее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Бена Джейкобса, данный сценарий полностью исключен из планов руководства "красных дьяволов".

"Возвращение Онана в "Манчестер Юнайтед" полностью исключено — этот вариант вообще не рассматривается", — написал Джейкобс.

Напомним, что Андре Онана является воспитанником академии "Барселоны", а в "Манчестер Юнайтед" перешел из миланского "Интера" летом 2023 года. В текущем сезоне он защищает ворота "Трабзонспора" на правах аренды, демонстрируя уверенную игру в чемпионате Турции.