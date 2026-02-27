Душан Влахович отказался продлевать контракт с "Ювентусом"

Нападающий туринского "Ювентуса" Душан Влахович принял решение не продлевать контракт с клубом и намерен продолжить карьеру в "Барселоне". 26-летний форвард сборной Сербии остановил переговоры по новому соглашению и планирует летом выйти на трансферный рынок в статусе свободного агента.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Gazzetta dello Sport, отношения между игроком и руководством "старой синьоры" остаются корректными, однако стороны не могут достичь компромисса по финансовым условиям нового договора.

Текущее соглашение Влаховича с "Ювентусом" действует до июня 2026 года, что позволяет ему уже с января вести официальные переговоры с иностранными клубами без выплаты трансферной компенсации. Этим обстоятельством готовы воспользоваться сразу несколько европейских грандов: лондонский "Челси", "Тоттенхэм", миланские "Интер" и "Милан", мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико".

Несмотря на широкий круг претендентов, приоритетом серба является именно переход в каталонскую "Барселону". Футболист видит в этом проекте идеальный следующий шаг для своей карьеры.

Отметим, что "Барселона" испытывает трудности с финансовой частью сделки из-за ограничений Ла Лиги, однако руководство клуба рассматривает возможность подписания Влаховича именно как свободного агента, чтобы избежать крупных трат на трансферный взнос. В текущем сезоне форвард провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 4 результативные передачи.