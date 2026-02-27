27 Февраля 2026
"Барселона" рассматривает Мармуша как альтернативу Альваресу

"Барселона" рассматривает Мармуша как альтернативу Альваресу

Футбольный клуб "Барселона" изучает возможность приобретения нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша в качестве альтернативной цели вместо форварда "Атлетико" Хулиана Альвареса. Каталонский клуб ищет способы укрепить линию атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, руководство "матрасников" установило ценник на своего лидера в размере 150 миллионов евро (255 миллионов манатов), что делает сделку практически невозможной для сине-гранатовых. В то же время "Манчестер Сити" готов расстаться с египетским вингером менее чем за 75 миллионов евро (127,5 миллиона манатов).

Отметим, что интерес к Мармушу также проявляют другие топ-клубы Европы, включая "Реал" и "Баварию". Однако именно каталонцы находятся в наиболее активной фазе переговоров с представителями игрока. Контракт египтянина с "Манчестер Сити" действует до 2029 года, что дает английскому клубу возможность диктовать свои условия по трансферу.

