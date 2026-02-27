"Реал" готовит трансферную бомбу: Родри может переехать в Мадрид за 50 млн евро

Мадридский "Реал" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Руководство "сливочных" рассматривает 29-летнего хавбека как приоритетную цель для усиления центральной зоны и планирует внимательно следить за его формой и физическим состоянием в преддверии чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, именно этот футболист является главным кандидатом на позицию опорного полузащитника в планах тренерского штаба. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 50 миллионов евро (85 миллионов манатов).

По информации источника, сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро. Столь невысокая цена для игрока такого уровня объясняется тем, что к лету 2026 года у Родри останется всего один год до истечения контракта с английским клубом. Тем не менее, "Мадрид" не спешит с официальным предложением: руководство клуба намерено внимательно оценить физическую форму и состояние здоровья хавбека на протяжении текущего сезона и во время чемпионата мира 2026 года.

Отметим, что в текущем сезоне англичанин провел 15 матчей в чемпионате Англии, проводя на поле в среднем по 65 минут, и получил две желтые карточки. Возвращение формы игрока такого уровня после травмы станет ключевым фактором для принятия окончательного решения о сделке.