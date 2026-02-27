Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" может встретиться с "Шахтером" в 1/8 финала

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. По итогам церемонии своего соперника узнает турецкий "Самсунспор", успешно преодолевший стадию стыковых матчей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно сетке турнира, потенциальными оппонентами турецкого клуба стали испанский "Райо Вальекано" и украинский "Шахтер".

Возможные противостояния в 1/8 финала:

"Самсунспор" (Турция) и "Лех" (Польша) сыграют против "Райо Вальекано" (Испания) или "Шахтера" (Украина);

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) и "Целе" (Словения) встретятся с "АЕК Афины" (Греция) или "Спарта Прага" (Чехия);

"Кристал Пэлас" (Англия) и "Сигма" (Чехия) выйдут на "Майнц 05" (Германия) или "АЕК Ларнака" (Кипр);

"Риека" (Хорватия) и "Фиорентина" (Италия) сразятся со "Страсбуром" (Франция) или "Ракувом" (Польша).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, а ответные встречи — 19 марта 2026 года. Финал текущего розыгрыша Лиги конференций примет стадион "Арена Вроцлав" в Польше.