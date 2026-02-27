Суд вынес решение по делу Виссама Бен-Йеддера

Суд вынес окончательное решение по уголовному делу в отношении французского нападающего Виссама Бен-Йеддера. Апелляционная инстанция полностью оправдала футболиста, обвинявшегося в изнасиловании, и отменила ранее вынесенный приговор о двухлетнем условном сроке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, основанием для пересмотра дела стала недостаточность доказательств вины спортсмена. Уголовное производство, начатое прокуратурой в сентябре 2025 года, прекращено.

После оглашения вердикта Бен-Йеддер опубликовал заявление в социальных сетях: "Я всегда заявлял о своей невиновности. Благодарю всех, кто поддерживал меня с самого начала — мою семью, болельщиков и общественность".

Напомним, что скандал разгорелся вокруг инцидента, произошедшего в марте 2025 года на вилле Бен-Йеддера в пригороде Парижа. Футболиста обвинили в участии в групповом изнасиловании женщины. Обвинитель утверждала, что подверглась насилию со стороны нападающего и его знакомых после вечеринки. Изначально суд первой инстанции в ноябре прошлого года счел доводы потерпевшей убедительными и признал Бен-Йеддера виновным, назначив наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Это решение вызвало широкий резонанс во Франции и фактически заблокировало трансферы игрока в европейские клубы. Однако защита настаивала на отсутствии прямых физических улик, противоречиях в показаниях свидетелей и добровольном характере действий пострадавшей. Апелляционный суд принял сторону защиты, аннулировав приговор.

В январе текущего года, еще до финального решения суда, 35-летний форвард подписал шестимесячный контракт с марокканским клубом "Видад Касабланка", выбрав Африку для продолжения карьеры на фоне неопределенности в Европе. Теперь, после полного снятия обвинений, опытный нападающий сможет легитимно продолжить выступления без риска дисквалификации со стороны футбольных властей. На счету Бен-Йеддера успешные периоды в таких клубах, как "Монако", "Севилья" и "Тулуза", а также 19 матчей и три гола в составе сборной Франции.