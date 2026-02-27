27 Февраля 2026
RU

Суд вынес решение по делу Виссама Бен-Йеддера

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 13:35
12
Суд вынес решение по делу Виссама Бен-Йеддера

Суд вынес окончательное решение по уголовному делу в отношении французского нападающего Виссама Бен-Йеддера. Апелляционная инстанция полностью оправдала футболиста, обвинявшегося в изнасиловании, и отменила ранее вынесенный приговор о двухлетнем условном сроке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, основанием для пересмотра дела стала недостаточность доказательств вины спортсмена. Уголовное производство, начатое прокуратурой в сентябре 2025 года, прекращено.

После оглашения вердикта Бен-Йеддер опубликовал заявление в социальных сетях: "Я всегда заявлял о своей невиновности. Благодарю всех, кто поддерживал меня с самого начала — мою семью, болельщиков и общественность".

Напомним, что скандал разгорелся вокруг инцидента, произошедшего в марте 2025 года на вилле Бен-Йеддера в пригороде Парижа. Футболиста обвинили в участии в групповом изнасиловании женщины. Обвинитель утверждала, что подверглась насилию со стороны нападающего и его знакомых после вечеринки. Изначально суд первой инстанции в ноябре прошлого года счел доводы потерпевшей убедительными и признал Бен-Йеддера виновным, назначив наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Это решение вызвало широкий резонанс во Франции и фактически заблокировало трансферы игрока в европейские клубы. Однако защита настаивала на отсутствии прямых физических улик, противоречиях в показаниях свидетелей и добровольном характере действий пострадавшей. Апелляционный суд принял сторону защиты, аннулировав приговор.

В январе текущего года, еще до финального решения суда, 35-летний форвард подписал шестимесячный контракт с марокканским клубом "Видад Касабланка", выбрав Африку для продолжения карьеры на фоне неопределенности в Европе. Теперь, после полного снятия обвинений, опытный нападающий сможет легитимно продолжить выступления без риска дисквалификации со стороны футбольных властей. На счету Бен-Йеддера успешные периоды в таких клубах, как "Монако", "Севилья" и "Тулуза", а также 19 матчей и три гола в составе сборной Франции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Клуб из Казахстана выставлен на продажу по цене смартфона
14:39
Мировой футбол

Клуб из Казахстана выставлен на продажу по цене смартфона

Столь низкая цена продажи объясняется катастрофическим финансовым положением команды
Возвращение Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" полностью исключено
14:24
Мировой футбол

Возвращение Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" полностью исключено

Инсайдер Бен Джейкобс опроверг слухи о возможном трансфере камерунского вратаря из "Трабзонспора"

Джони Монтьель: "Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами"
13:50
Мировой футбол

Джони Монтьель: "Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами"

Полузащитник "Карабаха" подвел итоги выступления команды в главном еврокубке

"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука
12:51
Мировой футбол

"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука

Ситуацию с возможным уходом игрока прокомментировал член правления клуба
Родриго готов уйти из "Реала", чтобы не быть в тени Мбаппе и Винисиуса
12:25
Мировой футбол

Родриго готов уйти из "Реала", чтобы не быть в тени Мбаппе и Винисиуса

На звездного бразильца претендуют "Интер", "Аль-Хиляль" и три топ-клуба АПЛ
Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" может встретиться с "Шахтером" в 1/8 финала
11:56
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" может встретиться с "Шахтером" в 1/8 финала

Жеребьевка плей-офф начнется в 17:00 по бакинскому времени

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов