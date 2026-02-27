"Арсенал" вышел в лидеры гонки за автора покера в ворота "Карабаха"

Футбольный клуб "Арсенал" вышел в лидеры гонки за вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона, опередив "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Лондонский клуб уверен, что 25-летний футболист положительно воспримет возможность переезда в столицу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, "канониры" готовы предложить за переход 75 миллионов фунтов стерлингов (172 миллиона манатов). Однако "сороки" требуют за своего звездного игрока 95 миллионов фунтов стерлингов (218 миллионов манатов).

Главный тренер Микель Артета давно следит за Гордоном и считает его приоритетной целью на летнее трансферное окно. Появление англичанина в составе может привести к уходу другого вингера команды — Габриела Мартинелли.

По данным инсайдеров, окружение бразильца уже изучает варианты перехода в другой клуб следующим летом. Сам Мартинелли в январе рассматривал возможность ухода, но тогда остался в команде.

Отметим, что Гордон проводит в "Ньюкасле" третий сезон после перехода из "Эвертона". На его счету два года по действующему контракту, что дает клубу возможность требовать высокую компенсацию. Недавняя форма англичанина лишь подогрела интерес топ-клубов: в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против агдамского "Карабаха" (6:1) он оформил покер в первом тайме и стал одним из главных героев еврокубковой недели.