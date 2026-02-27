Жеребьевка Лиги Европы: Жертвы "Карабаха" могут встретиться в 1/8 финала - ФОТО

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, которая может свести двух недавних соперников азербайджанского "Карабаха". Согласно сетке турнира, венгерский "Ференцварош" имеет высокие шансы попасть на португальскую "Брагу", сообщает İdman.Biz.

Отметим, что для азербайджанских болельщиков этот потенциальный матч представляет особый интерес. Обе команды за последние сезоны капитулировали перед агдамским клубом в еврокубках.

"Ференцварош" лишился путевки в Лигу чемпионов текущего сезона (2025/26), уступив подопечным Гурбана Гурбанова в драматичном раунде плей-офф с общим счетом 4:5. В свою очередь, "Брага" в сезоне 2023/24 сенсационно вылетела от азербайджанского чемпиона на стадии 1/16 финала Лиги Европы (общий счет 5:6).

Таким образом, возможная встреча в 1/8 финала станет своеобразной дуэлью клубов, чей путь в Европе был прерван или серьезно осложнен "скакунами". Жеребьевка начнется в 16:00 по бакинскому времени, а сами матчи пройдут 12 и 19 марта.

Возможные противостояния в 1/8 финала:

"Ференцварош" (Венгрия) и "Штутгарт" (Германия) сыграют против "Порту" или "Браги" (оба — Португалия);

"Сельта" (Испания) и "Лилль" (Франция) встретятся с "Лионом" (Франция) или "Астон Виллой" (Англия);

"Генк" (Бельгия) и "Болонья" (Италия) поспорят за выход в четвертьфинал с "Фрайбургом" (Германия) или "Ромой" (Италия);

"Панатинаикос" (Греция) и "Ноттингем Форест" (Англия) выйдут на "Митьюлланд" (Дания) или "Бетис" (Испания).

Отметим, что первые матчи этой стадии запланированы на 12 марта, а ответные игры пройдут 19 марта 2026 года. Финал Лиги Европы в этом сезоне примет стадион "Бешикташ Парк" в Стамбуле.